شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر خالد الصاوى فى أحداث فيلم "30 مارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان خالد الصاوى دور طبيب نفسى خلال أحداث فيلم "30 مارس"، ويقوم بمساعدة أحمد الفيشاوى، حيث يجسد الأخير دور مريض نفسى يقع فى العديد من المشاكل بسبب تورطه فى قضية منذ بداية الأحداث، خاصة أن "30 مارس" من نوعية أفلام السيكو دراما، ويعود أبطال العمل إلى استئناف التصوير مرة أخرى الأسبوع المقبل لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية للعمل فى مصر الجديدة.

فيلم "30 مارس" ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح وعدد من ضيوف الشرف.

وكان آخر ظهور للنجم خالد الصاوى مسلسل "ليالينا 80" فى شهر رمضان الماضى، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً على قناة cbc، وشارك فى بطولته كل من الفنان إياد نصار وغادة عادل وصابرين ونهى عابدين ومحمد على رزق تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج أحمد صالح.