أحمد زاهر لمنتقدي فيلمه زنزانة 7: "بطلوا فتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال أحمد زاهر إن "الناس اللي بتقول فيلم زنزانة 7 مقاولات أو مسروق من فيلم تركي ناس بتفتي، وناس بتمشي وراها وتشير من غير تدقيق، بطلوا فتي".

وعن البطولات النسائية قال الفنان أحمد زاهر، خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفي في برنامج الراديو بيضحك علي 9090، إنه يرى البطولات النسائية فرصة جيدة، لخروج عمل فني مختلف.

ويشارك زاهر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر.

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وأضاف زاهر، خلال لقائه على راديو 9090، أن البطولات الرجالية تنجح أكثر من النسائية.

وتابع: "البطولات الرجالية هي اللي بتنجح، ولكن يا أهلا وسهلا بالمعارك"، مشيرا إلى أن من تنال البطولة من النجمات على الساحة تستحقها بجدارة.

يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر حقق نجاحا كبيرا رمضان الماضي، من خلال مسلسل البرنس، مع الفنان محمد رمضان، وروجينا، ومحمد علاء، وإدوارد، وريم سامي، وسلوى عثمان، إخراج وتأليف محمد سامي.