"أختي هناك".. هنا شيحة حزينة على بلدها الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
استغاثت الفنانة هنا شيحة، من الانفجار الواقع في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدة أن شقيقتها تتواجد بلبنان، في إشارة منها إلى رشا.
ونشرت "هنا"، مقطع فيديو من الانفجار، وعلقت: "يا رب يسلم أختي وعائلتي كلها في لبنان بلدي الثاني، مش مصدقة اللي بيحصل وليه!، الدمار لا دين له، يا رب يحفظ لبنان وشعبه، قلبي معكم ويا رب يسلمكم ويبعد عنكم كل شر".
رشا شيحة هي الأخت الكبرى لهنا، وشاركت في الفترة الأخيرة في العديد من المظاهرات اللبنانية، فهي متزوجة من لبناني وعاشت ودرست في لبنان، كما أن والدتهما لبنانية.
ووقع انفجار في مرفأ بيروت، هز العاصمة اللبنانية، وأسفر عن سقوط العديد أكثر من 30 قتيلا و2500 مصاب، وتهشم واجهات المنازل، وتدمير سيارات، وتواصل قوات الإنقاذ مساعدة العالقين.
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