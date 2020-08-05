محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعربت النجمة الميكسيكية من أصل لبناني، سلمى حايك، عن حزنها، جراء الانفجار، الذي وقع اليوم الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت.
ونشرت "سلمى"، مقطع فيديو للانفجار عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "دمر انفجاران اليوم عاصمة لبنان، قلبي مكسور على جميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والمتواجدين في المناطق المتضررة في بيروت المحبوبة".
ووقع انفجار في مرفأ بيروت، هز العاصمة اللبنانية، وأسفر عن سقوط العديد أكثر من 50 قتيلا و2500 مصاب، وتهشم واجهات المنازل، وتدمير سيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر "قلبي مكسور".. سلمى حايك تواسي الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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