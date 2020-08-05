شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى عن أغنيتها "عيشها": تحمل طابع التفاؤل والأمل والسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة هايدى موسى نجمة ستار أكاديمى، لـ"الخليج 365"، إنها انتهت مؤخرا من تسجيل وتصوير أغنيتها الجديدة "عيشها"، التى تتعاون فيها مع الشاعر أحمد راؤول، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وهى من ألحان محمد فخرانى، وتوزيع محمد الشاعر، وماستر توما.

وعن الأغنية قالت هايدى: الأغنية تحمل طابع التفاؤل والأمل والسعادة، كما تحمل العديد من المفاجآت، وأتمنى أن تلقى إعجاب الجمهور.

من ناحية أخرى تشارك المطربة هايدى موسى فى مسلسل "طلقتك نفسى" مع عدد من الفنانين من ضمنهم أحمد عصام وهاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي، ومن إخراج محمد النقلي وقصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحيـ وانتهت هايدى من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن أحداث العمل التي تراهن عليه خلال مشوراها الفنى.

Advertisements

ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالباً ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالباً الأولاد وهى "انتى طالق".

ويعد العمل الثانى لهايدى موسى بعد مشاركتها في مسلسل "لأعلى سعر" وهو دراما اجتماعية من بطولة نيللي كريم، وزينة، وأحمد فهمي، ونبيل الحلفاوي، وسلوى محمد علي، وسارة سلامة ورحمة حسن وأحمد مجدي ونخبة من النجوم، من إخراج محمد جمال العدل، تأليف مدحت العدل، وتم طرحه منذ عام 2017.