شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..شاهد كليب PUNANI لسيكس ناين بعد ساعات من تصويره في بروكلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي سيكس ناين " Tekashi 6ix9ine "كليب جديد يحمل اسم " PUNANI "، وذلك على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وكان النجم البالغ من العمر ( 24 عام ) صور الكليب في بروكلين قبل ساعات فقط من إطلاقه ، و الكليب من إخراج Canonf8 و 6ix9ine.

وقد حرصت jade صديقه سيكس ناين التي أعلنت مؤخرا أنها حامل علي التواجد معه في موقع تصوير الكليب ، بل وظهرت بإحدى اللقطات في الكليب ،حيث تعمل دائما على دعمه بشتى الطرق .

يذكر أن Tekashi 6ix9ine أكد مؤخرا أنه وقع صفقة ضخمة، وذلك من أجل إقامه حفل "بث مباشر"، وقد كانت الصفقة بقيمة 5 ملايين دولار مع GlobalStreamNow ليكون الحفل خاص بأغنيات ألبومه الغنائى الجديد والذى سيصدر قريبا، وأشار موقع TMZ إلى أن الحفل سيقام فى شهر سبتمبر المقبل وسيستمر لمدة ساعة واحدة فقط، يقدم 6ix9ine خلالها ما يقرب من 12 أغنية من ألبومه ، وكشف 6ix9ine أن لديه خطة فنية ستكون محط أحاديث العالم خلال الفترة المقبلة، بينما لم يكشف عن أي من تفاصيل البومه الغنائي الجديد وأكد أنها "أمور سرية ".

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