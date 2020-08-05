محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تداولت حسابات عبر موقع إنستجرام، فيديو للفنان عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني، وهما يوجهان رسالة للمستشار تركي آل الشيخ، بمناسبة عيد ميلاده.
وقال دياب في الفيديو: "كل سنة وأنت طيب يا أنو ناصر، وعقبال مليون سنة، ونكلمك بعد ما الأغنية تكسر الدنيا، وأنا سمعتها لدينا وبعتذرلك".
فيما قالت دينا الشربيني: "كل سنة وأنت طيب، وعقبال مية سنة، والأغنية تجنن، هتكسر الدنيا كالعادة".
واحتفل تركي آل الشيخ بعيد ميلاده الـ39، قبل يومين، فيما يمر بوعكة صحية، تطلبت وجوده في أحد المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "أنا بعتذرلك".. الهضبة ودينا الشربيني يحتفلان بعيد ميلاد تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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