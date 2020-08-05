فيديو| "أنا بعتذرلك".. الهضبة ودينا الشربيني يحتفلان بعيد ميلاد تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تداولت حسابات عبر موقع إنستجرام، فيديو للفنان عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني، وهما يوجهان رسالة للمستشار تركي آل الشيخ، بمناسبة عيد ميلاده.

وقال دياب في الفيديو: "كل سنة وأنت طيب يا أنو ناصر، وعقبال مليون سنة، ونكلمك بعد ما الأغنية تكسر الدنيا، وأنا سمعتها لدينا وبعتذرلك".



فيما قالت دينا الشربيني: "كل سنة وأنت طيب، وعقبال مية سنة، والأغنية تجنن، هتكسر الدنيا كالعادة".

واحتفل تركي آل الشيخ بعيد ميلاده الـ39، قبل يومين، فيما يمر بوعكة صحية، تطلبت وجوده في أحد المستشفيات.