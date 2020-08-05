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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تضامن الفنان تامر حسني مع الشعب اللبناني، في مصابه، جراء الانفجار، الذي هز العاصمة بيروت.
ونشر حسني، عبر خاصية الاستوري، عبر موقع "إنستجرام"، صورة لعلم لبنان، وكتب: "أسألكم الدعاء للبنان وشعب لبنان، بسبب هذا الحادث القاسي، وأسألكم الدعاء بالشفاء لكل مصاب والدعاء والفاتحة على روح كل شهيد، اللهم احفظ لبنان وكل البلاد العربية".
ووقع انفجار مروع في مرفأ بيروت، وسط العاصمة اللبنانية، وخلف أكثر من 50 قتيلا و2500 مصاب، وأدى إلى تهشم الكثير من المنازل وتدمير السيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني عن انفجار لبنان: "الفاتحة على روح كل شهيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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