شاهد دموع سونجول أودن ووالدها في زفافها.. صور مؤثرة جديدة من حفل بطلة مسلسل «نور»

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة التركية سونجول أودن على شكر كل منّ هنأها بزفافها، وكل القائمين على الحفل، كما شكرت الفانز على أمنياتهم، متمنية للجميع حياة سعيدة، وفاجأت متابعيها بمشاركتهم بصور جديدة من حفل زفافها.

سونجول أودن الشهيرة بـ«نور» احتفلت بزفافها على حبيبها، رجل الأعمال التركي أرمان أرمان بيشيكجي بعد قصة حب جمعتهما، استمرت لـ3 سنوات، وبسبب أزمة كورونا، قررت سونجول وعريسها عدم اقامة حفل زفاف كبير، حيث قررا الاحتفال في أجواء عائلية بحضور 20 شخصاً من المقربين في بلدية بشكتاش.

إطلالة سونجول جمعت بين الأناقة والبساطة في آن واحد، حيث ارتدت فستان أبيض طويل غير منفوش، واختارت طرحة كلاسيكية طويلة، في الوقت الذي فضلت فيه الشعر الكيرلي، وهي الطلّة التي اشعّت فيها جمالاً وحيوية، ولاقت اعجاب متابعيها.

وفي لقطة مؤثرة من كواليس الزفاف، ظهرت النجمة التركية تحاول السيطرة على دموعها، ولكنها فشلت أمام تأثر والدها الذي بدا غير قادراً على وقف دموعه أيضاً، وهي اللحظة الخاصة التي سجلتها عدسات الكاميرات، ولاقت تفاعلاً قوياً بين محبي سونجول.

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سونجول فاجأت الجميع بقرار الزواج، خاصة بعد تصريحاتها السابقة بأنها غير مقتنعة بمنظومة الزواج والتي وصفتها بالفاشلة، ونصحت كل العشاق بعدم الزواج لأنه سيدمر حبهم، وقالت مبررة رأيها: « علينا الاعتراف بأن حالات الطلاق مرعبة، وتفوق حالات الاستقرار التي يعيشها المتزوجون».

يُذكر أن سونجول أودن سبق لها الزواج من كانبرك أوجوسو، إلا أن الثنائي انفصلا بعد تبادل الاتهامات والتصريحات النارية في الإعلام، حيث اتهم كانبرك النجمة التركية بخيانته مع الممثل التركي كيفانج تاتليتوج خلال تصويرهما مسلسلهما الشهير «نور»، حتى أن الفنانة رفعت ضده دعوى قضائية، إلا أنها تراجعت عنها بعد ذلك، في الوقت الذي صرحت فيه بأنها كانت تتلقى معاملة سيئة منه طوال فترة ارتباطهما، حتى أنه كان يضربها، ويهددها للحصول على المال، واصفة إياه بالمريض والمهووس.

بطلة مسلسل «نور» دخلت بعد خروجها من أزمة طلاقها، في علاقة عاطفية مع الممثل التركي كرم أليشيك، والذي كان يكبرها بـ19 عاماً، إلا أنهما انفصلا بعد 8 سنوات على علاقتهما، وقيل إن أسباب الانفصال تعود إلى رغبة سونجول في الزواج والإنجاب، ورفض حبيبها للارتباط الرسمي على الرغم من انه سبق وتزوج 5 مرات، بالإضافة إلى غيرته الشديدة على النجمة التركية.