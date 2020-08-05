خالد أرغنش وزوجته في رحلة استجمام رومانسية بحرية.. صور

رنا صلاح الدين - يقضي النجم التركي خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» أجازته الصيفية مع زوجته الفنانة بيرجوزار كوريل في أحد المدن الساحلية داخل تركيا.

بيرجوزار شاركت متابعيها أجواء نزهة بحرية رومانسية جمعتها بنجم «حريم السلطان» على متن قارب، ونشرت صوراً خاصة، ظهر فيها زوجها يدللها بقبلة حانية على شعرها، وهي اللقطات التي عكست مدى حبه وارتباطه بها، وحجم استمتاع الزوجين بوقتهما في عرض البحر بعيداً عن الأعين.

يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي»، بينما وضعت بيرجوزار نجلهما الثاني مارس 2020.

من ناحية أخرى، عُرض لخالد أرغنش مؤخراً مسلسل جديد بعنوان «بابل»، وفيه يجسد النجم التركي أستاذ أكاديمي متخصص في الاقتصاد بمدينة بابل، يُدعى «عرفان» وما يواجهه من أزمات بعد فصله من العمل بشكل تعسفي، ومرض نجله البالغ من العمر 7 سنوات، ويشارك نجم «حريم السلطان» في بطولة المسلسل أمام نور فتاح أوغلو، برجي أكلاي، اسلي أنفر، أوزان جوفان، والطفل باران كاسم أوغولاري، وغيرهم.