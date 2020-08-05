شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تروى لـ"الخليج 365" تفاصيل لحظات الرعب والفزع لحظة انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت النجمة اللبنانية نيكول سابا، لحظات الرعب التى أصابتها جراء انفجار بيروت، قائلة: أنا الحمد لله بخير وكويسة وعيلتى أيضا بخير، بس كنت فى حالة قلق شديدة وكنت عاوزة اجرى أروح البيت عشان اطمئن على العائلة.

وأضافت نيكول سابا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، كنت خارج المنزل وكنت متواجدة فى إحدى العمارات فى الدور الثامن لحظة وقوع الانفجار فى منطقة قريبة من بيتى، وكنت بحسب إنه زلزال أو حاجة بتحصل فى العمارة بس اللى أنا فيها واضطريت أجرى وأنزل سلالم بسرعة وكانت حالة قلق رهيبة عشان أرجع البيت.

وتابعت، النهاردة كان أول يوم البلد تفتح بسبب كورونا والشوارع كانت زحمة والسير مقفول، ولما سمعت أن الموضوع انفجار مش مجرد زلزال فى العمارة اللى كنت فيها والزجاج متكسر فى كل مكان، كنت عاوزة اجرى على البيت عشان أطمئن على العيلة، وبجد المنظر كان رهيب والاحساس لا يتوصف أبدا.

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وأختتمت حديثها، اللى حصل ده كارثة ومصيبة كبيرة لأن لبنان والشعب اللبنانى فيه اللى مكفيه ومش ناقص من كورونا لوضع اقتصادى سيئ لانفجار وضحايا، وربنا يكون فى عون المتضررين ويرحم الضحايا اللى راحوا، إحنا محتاجين الناس تصلى لنا وربنا يعدى المرحلة دى على خير.

وعلى سياق متصل، أكد وزير الصحة اللبنانى أن حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت ارتفع إلى نحو 50 قتيلا، وذلك وفقا لفضائية العربية.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.