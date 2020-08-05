شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد لـ"الخليج 365": منزلى اتكسر وليا أصدقاء وقرايب تأذوا من انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة اللبنانية رولا سعد، إنها متواجدة فى لبنان حاليا، وهى بخير وبصحة جيدة ولكن منزلها تأثر كما حال كل منازل أهل لبنان القريبة من حادث انفجار بيروت.

وأضافت فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أنا الحمد لله بخير والأضرار مادية فقط مثل كل المنازل القريبة من موقع الانفجار من تهشم الزجاج وغيره، ولكن حزينة جدا لأن لى أصدقاء وقرايب تأذوا وناس كتير تأذت، الله يرحم كل الضحايا ويصبر أهلهم ويشفى الجرحى ويحمى لبنان وشعبها.

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وعلى سياق متصل، أكد وزير الصحة اللبنانى أن حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت ارتفع إلى نحو 50 قتيلا، وذلك وفقا لفضائية العربية.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.