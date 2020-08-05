شكرا لقرائتكم خبر عن لفظ خارج فى "شارع شيكاغو" يعيد جدل بوستر المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل تلو آخر أثاره المسلسل السورى شارع شيكاغو، بدأ ببوستر ظهرت فيه سلاف فواخرجى وهى على وشك تقبيل الممثل مهيار خضور، وأخيرا لفظ خارج فى إحدى حلقات المسلسل أثار ضجة كبيرة لدى متابعى المسلسل وعلى وسائل التواصل الاجتماعى.

وورد فى الحلقة السادسة من المسلسل خلال حوار بين الفتيات العاملات فى ملهى ليلى لفظ خارج أثار حفيظة المشاهدين الذين وصفوا بـ"النابى"، كما ظهرت الفنانة السورية أمل عرفة إحدى بطلات العمل والتى تجسد دور راقصة فى أحد الملاهى الليلية، فى عدد من المشاهد التى وصفت بالجريئة، بحسب الجمهور، خاصة عند وصفها لجسدها بأنه "أملاك عامة" فى أحد المشاهد.

كانت الفنانة سلاف فواخرجى قد نالت هجومًا كبيرًا بسبب بوستر المسلسل من رواد السوشيال ميديا ما دفع زوجها وائل رمضان للرد على تلك التعليقات على حسابه الشخصى بإنستجرام:"بعدستى، موفقة سولاف الغالية.. واللى من جوا وسخ بشوف الوساخة ولو بالأراضى المقدسة".

وأعادت سلاف فواخرجى نشر بوست زوجها وعلقت كاتبة: "شكرا وائل … شكرا حبيبى …كبير بعيونى وبقلبى … وكل يوم أكتر من قبله".

وفى رد حاسم على الانتقادات، أجرت سلاف فواخرى، مقارنة بين بوستر مسلسلها الجديد، وأفيشات فيلم "أبى فوق الشجرة"، بطولة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والفنانة الراحلة نادية لطفى، حيث نشرت سلاف، أفيش فيلم "أبى فوق الشجرة"، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليه: "أفيشات أشهر أفلام الخمسينيات والستينيات بطوله كبار النجوم.. فى زمن كان كل إنسان رقيب على نفسه زمن كان فيه أخلاق وتربية وتذوق للفن والفهم والاستيعاب والأهم من كل ده لا كان فيه قلة أخلاق ولا تحرش ولا الجرائم اللى كل يوم بنسمع عنها".

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وقالت سلاف، "ربنا ميز الإنسان بالعقل عشان يفكر ويعقل ويتدبر ويتذوق.. والفن عمومًا بيوصل رسالة وكل متلقى بيستوعب الرسالة حسب خلفيته وإدراكه، زى بالظبط اللى بيهاجموا التماثيل والنحت تحت مسمى أنها أصنام.. فى النهاية كل مشاهد له حرية إنه يتقبل أو لا يتقبل بس من غير مصادره ولا تجاوز على الآخرين.. كل التوفيق ومنتظرين شارع شيكاغو".

مسلسل "شارع شيكاغو" كان من المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان الماضي، وتم تأجيله لـ26 يوليو الجارى نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد وهو من بطولة سلاف فواخرجى، مهيار خضور، شكران مرتجى، دريد لحام، أمل عرفة، عباس النورى، وائل رمضان، ومن إخراج محمد عبد العزيز.