شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فنانين يلتحقون بأبطال "مملكة إبليس" فى الموسم الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ أيام الموسم الثانى من مسلسل "مملكة ابليس" على إحدى المنصات الرقمية عبر الانترنت والمكون من 15 حلقة، وذلك بعد عرض الموسم الأول من العمل فى شهر فبراير الماضى، وشهد الموسم الثانى انضمام عدد من الفنانين لتقديم شخصيات جديدة لم تكن متواجدة فى الموسم الأول.

وكشف الموسم الثانى من المسلسل عن مشاركة الفنانين ناهد السباعى، شريف الدسوقى، فيدرا، أحمد صيام، ميدو عادل اية سليم الذى يدخلون فى الصراعات داخل الحارة ومواجهة اللعنات اللتى حلت عليها منذ مقتل "ابليس" – صبرى فواز.



ناهد السباعى وأحمد صيام

مسلسل "مملكة ابليس" بطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي ومن إخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث "مملكة ابليس" فى حارة تسمى "حارة الحدق"، يُقتل بها أحد الفتوات الملقب بـ"إبليس"، تقوم سيدة بأخذ الجثة والرقص لها، ومن ثم تبدأ لعنات تصيب الحارة، لموته، وعليهم أن يجدوا شخصاً يحميهم من لعنة إبليس قبل أن يدمر غضبه الحارة وأهلها.



احمد صيام



الفنانة ناهد السباعى



اية سليم



شريف دسوقى واحمد صيام

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فيدرا



فيدرا واحمد صيام من الموسم الثانى للمسلسل



فيدرا واحمد صيام من الموسم الثانى لمملكة ابليس



فيدرا واحمد صيام



فيدرا



احمد صيام وشريف دسوقى