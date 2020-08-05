عندما صفعت النجمة الهندية راديكا ابتي بطل أحد أفلامها

رنا صلاح الدين - تعد الممثلة راديكا أبتي واحدة من أكثر الممثلات تنوعا في بوليوود، حيث قدمت عدد من الأفلام الناجحة مثل Padman و Parched و Andhadhun وغيرها، أذهلت الجمهور الهندي بأدائها الممتاز.

قالت أبتي ذات مرة إنها صفعت نجم فليم كانت تعمل معه، وهو ممثل شهير أثناء التصوير في البلاتوه، وذلك لإساءته التصرف معها.

فتحت راديكا أبوابها عندما ردت بشكل ملائم على ممثل شهير، كان يدغدغ قدميها في البلاتوه، حيث صفعت الرجل بشكل غريزي وأمطرته بوابل من الإساءة اللفظية بحقه، بعد فعلته تلك.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بسبب صورة لراديكا ​ على طريقة السيلفي وهي عارية تماما وانتشرت بشكل فائق السرعة، لكن الممثلة الجريئة نفت وكذبت هذه الصورة فقالت ان الفتاة في هذه الصورة ليست هي وشددت على تجاهل مثل هذه الشائعات حيث انها افضل وسيلة للتخلص منها.