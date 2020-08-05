شارون ستون عن انفجار بيروت: يشبه هجمات 11 سبتمبر

وصفت الممثلة الأمريكية الشهيرة شارون ستون انفجارات ميناء بيروت التي وقعت، الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بأنها تشبه تفجيرات 11 سبتمبر الإرهابية التي أطاحت ببرجي مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك الأمريكية عام 2001.



وأعادت ستون نشر مقطع فيديو للانفجارات وتساءلت: "هل يعلم أحد حقيقة مايحدث؟.. إنه 9-11"، في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة.

وكان انفجارًا ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، وأسفر عن مقتل 30 وإصابة 2500 بحسب تصريحات وزير الصحة اللبناني.وضرب لبنان، الثلاثاء، انفجار ضخم أسفر عنه أضرار مادية فادحة فضًلا عن 30 قتيلا ونحو 2700 مصاب، بحسب وزير الصحة اللبناني حمد حسن.

وكان حريق كبير شب في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

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وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ مساء الثلاثاء، في قصر بعبدا.