بهيجة حافظ.. تزوجت في عمر 12 سنة وماتت وحيدة

تمردت المبدعة المصرية بهيجة حافظ على كل شيء، ونجحت في التخلص من القيود التي تعرقل طموحها، فقد نشأت وسط أسرة ثرية عريقة لأب يعشق الموسيقي وأم تهوى العزف على البيانو. ورغم عشق الأسرة للفن لكنها رفضت دخول ابنتها التمثيل وقاطعتها لمدة 3 سنوات بعد ظهورها في فيلم "زينب".

وفي حوار تليفزيوني نادر ظهرت الفنانة المصرية بهيجة حافظ مع الإعلامية جيلان حمزة في برنامج يحمل اسم "المرآة"، وكشفت العديد من الأسرار في حياتها.

وقالت بهيجة حافظ إنها تعلمت الموسيقي على يد مدرس إيطالي، وألفت أول مقطوعة موسيقية وعمرها 9 سنوات، كما تطرقت لحياتها الشخصية واعترفت بأنها تزوجت للمرة الأولى وعمرها 12 عاما.

وعن علاقتها بأسرتها بعد دخول عالم التمثيل قالت: "عندما بدأت صوري تنتشر في الصحف بصفتي مؤلفة موسيقية، وجدت اعتراضا من جانب أسرتي على العمل في مجال الفن إذ كانوا ينظرون لنجوم الوسط الفني بشكل خاطئ".





Advertisements

وتابعت حديثها قائلة: "زاد غضب الأسرة بعد عرض فيلم (زينب) الصامت، قاطعتني أسرتي لمدة 3 سنوات.. والغريب أننى عندما عدت لمحافظة الإسكندرية وقت عرض الفيلم وجدت أهلي يتهربون مني ويرفضون السلام عليّ لكن بمرور الوقت زال كل شيء".

وعن موقف طريف حدث معها قالت إن والدتها حضرت تصوير كواليس أحد أفلامها، و بالصدفة شاهدت تصوير مشهد موتها، فصرخت وراحت تبكي وتقول "بنتي ماتت"، وبالطبع توقف التصوير واحتضنتها وقلت لها أنا بخير كل ما حدث مجرد تمثيل.





كان مؤشر بحث جوجل احتفى، الثلاثاء، بمرور 112 عاما على ميلاد الممثلة والمخرجة والكاتبة بهيجة حافظ، التي ولدت في 4 أغسطس/آب 1908 ورحلت عن الحياة في 13 ديسمبر/كانون الثاني عام 1983 عن عمر يناهز 75 عاما.

وتعد بهيجة حافظ أول سيدة تضع الموسيقى التصويرية في السينما المصرية، كما أخرجت العديد من الأفلام الناجحة، وبرعت في التأليف أيضا، وتلقت صدمة كبيرة عندما اقتحمت مجال الإنتاج وخسرت كل أموالها بعد فشل فيلم "زهرة السوق" إنتاج عام 1947 مما دفعها لإعلان إفلاسها.

وكان آخر ظهور لها على الشاشة من خلال فيلم "القاهرة 30" حيث جسدت دور الأميرة شويكار في مشهدين فقط، وعاشت آخر أيامها وحيدة تبكي على أيام جميلة مضت.