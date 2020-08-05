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"الخليج 365" من بيروت: تفاعل عدد من الفنانين والمشاهير اللبنانيين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن صدمتهم وحزنهم على خلفية الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت. وفيما يلي أبرز ردود أفعالهم:

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كانت هذه تفاصيل خبر حالة من الحزن والفزع تسيطر على النجوم اللبنانيين والعرب بعد انفجار مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.