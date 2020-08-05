شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتضامن مع ضحايا لبنان بطريقة مختلفة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعبر الفنان محمد رمضان، على تضامنه مع ضحايا ميناء بيروت، الذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، بطريقة مختلفة، حيث نشر صورة لإحدى معجباته في لبنان خلال مشاركتها فى المظاهرات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتب رمضان على الصورة التي ظهرت فيها إحدي المعجبات وهي تحمل لافته مكتوبة عليها "بنحبك يا رمضان": خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين شفاء لا يغادر سقما".

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وعلى جانب آخر، أكد وزير الصحة اللبنانى، أن حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت ارتفع إلى نحو 50 قتيلا، وذلك وفقا لفضائية العربية.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت

ومن ناحية أخرى أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين إثر سقوط ضحايا ومصابين جراء التفجيرات المروعة التي هزت العاصمة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، مُتمنيًا سرعة الشفاء للجرحى والمصابين.