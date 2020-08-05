شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب عن انفجار ميناء بيروت: البكاء لا يكفى بدنا المتورطين جثث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة اللبنانية مايا دياب، على الحادث المأساوي الذي شهدته لبنان، بانفجار مرفأ ميناء بيروت الرئيسي مما أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وكتبت دياب عبر حسابها الشخصي بتويتر "في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأر ض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض، دولة الكلاب والحيوانات الناطقة، دولة ليه اصلاً هيدي دولة، البكاء لا يكفي، بدنا ياكن جثث وبس جثث".

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وعلى سياق متصل، أكد وزير الصحة اللبنانى أن حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت ارتفع إلى نحو 50 قتيلا، وذلك وفقا لفضائية العربية.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.