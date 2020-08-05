شكرا لقرائتكم خبر عن مالك غيران.. كلمات أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة بعد طرحه للبرومو ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الميجا ستار عمرو دياب منذ قليل، البرومو الأول لأغنيته الجديدة "مالك غيران"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والتي من المقرر أن تطرح كاملة خلال الفترة المقبلة، لتكون الأغنية الثانية له التي يطرحها خلال الموسم الصيفي الحالي بعد اغنيته " يا بلدنا يا حلوة".

وجاءت كلمات الأغنية التي طرحت بعنوان "مالك غيران" كالآتي:

أنت إيه مالك غيران

والقلق في عينك أهو بان

أنت إيه مالك مجنون

كنت مستقوي وجبروتك

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مش سمعت كلام الناس

يبقى تستحمل وخلاص

و تصدرت أغنية يا بلدنا يا حلوة للنجم الكبير عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، "يا بلدنا ياحلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وظهر عمرو دياب، خلال الأغنية، فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر وخلال تواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومبانيها التاريخية، فضلاً عن أن الأغنية احتضنت في كلماتها جميع محافظات مصر بطريقة مبهرة، بالإضافة إلى الصورة التي حققت عنصر جذب للجمهور.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".