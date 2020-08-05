شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر للإعلامية "فاطمة مصطفى": "زنزانة 7" مش فيلم مقاولات.. كفاية فتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد زاهر خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج الراديو بيضحك على 9090: "الناس اللى بتقول فيلم "زنزانة 7" مقاولات أو مسروق من فيلم تركى ناس بتفتى وناس تانية بتمشى وراها وتشير على السوشيال ميديا من غير تدقيق".

وعن البطولات النسائية قال الفنان أحمد زاهر، إنه يرى البطولات النسائية فرصة جيدة للمنافس لخروج عمل فنى جيد لكنه أكد البطولات التى تعتمد على الممثلين من الرجال تنجح أكثر من النسائية، مشيرا إلى أن من تنال البطولة من النجمات على الساحة تستحقها بجدارة.

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واختتم زاهر تصريحاته: "البطولات النسائية موجودة من أيام نجمة الجماهير نادية الجندى ونجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، مع تواجد كبار الفنانين مثل عادل إمام وغيرهم على الساحة ونجد أن الغَلبة للرجال ولا أعرف سببا لذلك".

يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر حقق نجاحا كبيرا رمضان الماضى، من خلال مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، وروجينا، ومحمد علاء، وإدوارد، وريم سامى، وسلوى عثمان، إخراج وتأليف محمد سامى.