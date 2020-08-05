شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه فى مأزق بسبب أغنية محاربة العنصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بيونسية وقعت فى مأزق فأغنيتها الجديدة Already لم تصل حتى الآن إلى 10 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وهو رقم قليل للغاية على أغنية للنجمة بيونسيه، ويرى المحللون فى مجال الموسيقى أن ذلك قد يرجع إلى ركود سوق الغناء خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، ويرى البعض الآخر أن الأغنية لم تحقق نجاحا، وفى كل الأحوال فإن بيونسيه واقعة فى أزمة. وكانت قد قررت بيونسية إهداء أغنيتها لمحبيها قبل طرح فيلم Black Is King علي منصة ديزني بلس. وحظي الألبوم الجديد المصور للمغنية بيونسيه الذي يحتفي بثقافة السود بإشادة كبيرة عند طرحه خاصة انه طرح في خضم زلزال ثقافي بشأن العرق والعدالة الاجتماعية. Advertisements وقالت بيونسيه في رسالة بمناسبة طرح ألبوم "Black Is King" (الأسود ملك) الذي يعيد رسم قصة فيلم "لاين كينج" (الأسد الملك) إن الألبوم يهدف "لتغيير المفهوم العالمي لكلمة أسود". بدأ العمل في إنتاج الألبوم العام الماضي ويعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود في العصور القديمة والمعاصرة. وجاء طرح الألبوم عقب زيادة في احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأمريكية. ووصفت مجلة فاريتي العمل الجديد بأنه "تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا في أمريكا وأيضا في أفريقيا".

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