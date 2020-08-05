شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب وكارول سماحة وريم مصطفي يقدمون دعمهم لضحايا لبنان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل عدد كبير من النجوم والمشاهير حملتهم لدعم الشعب اللبناني عقب الحادث الأليم الذي شهده المرفأ الرئيسي في ميناء بيروت اليوم، والذي اسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتدمير الكثير من المنازل والمحلات التجارية.

وحرصت شيرين عبد الوهاب، على نشر صورة اهرامات الجيزة وهي تتزين بعلم لبنان عبر حسابها بتويتر، وكتبت قائلة "ربنا يرحم اللي توفوا في الحادث المؤلم النهارده وبعزي أهلهم، وعمر لبنان ما هتبقى المدينة المنكوبة، دي مدينة كل حاجة حلوة".

كما حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على التعليق عبر حسابها بتويتر، وكتبت " كيف بعد بيقدروا يحطوا راسهن على المخدة ويناموا؟، صدقوني اتخطينا مرحلة الفساد من زمان...الله يخفف من وجع الناس، مش قادرة لاقي كلام يعبر عن اللي عم حسو".

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وشاركت الفنانة ريم مصطفي في حملة الدعم وكتبت تغريدة عبر حسابها قائلة " لا حول و لا قوة الا بالله حقيقي قلبي بيتقطع على لبنان، يارب ارحم موتاهم و اشفي المصابين و احميهم و احفظهم من كل شر و مكروه".

وعلى سياق متصل، أكد وزير الصحة اللبنانى أن حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت ارتفع إلى نحو 50 قتيلا، وذلك وفقا لفضائية العربية.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.