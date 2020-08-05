شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحا: أختى وعيلتى فى لبنان.. مش مصدقة اللى بيحصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة هنا شيحا على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور إنستجرام منشورًا عبرت فيه عن أسفها الشديد من الانفجارات الغاشمة التى طالت بيروت اليوم وأعربت عن قلقها على أفراد عائلتها المتواجدين حاليا فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت إن إحدى شقيقاتها الأربعة متواجدة في لبنان وكذلك أبنائها إلى جانب أفراد عائلتها الذين تحاول التواصل معهم للاطمئنان عليهم. وتابعت: «مش مصدقة اللي بيحصل ليه ولمصلحة مين».

من ناحية أخرى، قررت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، ‏فتح تحقيقات موسعة فى الانفجار المدمر الذى وقع بالميناء البحرى ‏للعاصمة بيروت، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 شخصًا ونحو 3 آلاف ‏مصاب فى حصيلة مبدئية مرشحة للزيادة.‎

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من ناحية أخرى أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، ‏بيانا لتقديم التعازى باسم فنانى مصر لشعب لبنان بعد الانفجار الذى ‏ضرب وسط العاصمة بيروت.

وجاء نص البيان: "تتقدم جموع فنانى جمهورية مصر العربية بخالص ‏التعازى للشعب اللبنانى الشقيق فى ضحايا انفجار بيروت الرهيب الذى وقع ‏اليوم وتابعناه جميعا بمزيد من الأسى والألم، داعين الله عز وجل أن يلهم ‏أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا ‏الانفجار، حفظ الله لبنان وشعبها"