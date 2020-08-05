شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة عمرو دياب ودينا الشربيني يهنئان المستشار تركي آل الشيخ بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيد ميلاده، وسط استقبال حافل من النجوم والفنانين والمشاهير الذين حرصوا على تقديم التهنئة له على عيد الميلاد وإطلاق أغنيته الجديدة التي طرحها الهضبة عمرو دياب.

ومن ضمن المهنئين بعيد الميلاد، الهضبة عمرو دياب والنجمة دينا الشربيني، اللذان حرصا على التقاط مقطع فيديو جديد لهما وهما يهنئان المستشار تركي آل الشيخ بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.

وظهر الهضبة والشربيني في الفيديو على ضفاف أحد الشواطئ أثناء قضائهما لعطلتهما الصيفية، وقال الهضبة: "كل سنة وأنت طيب يا أبو ناصر، ونكلمك بعد ما إن شاء الله الأغنية تكسر الدنيا، أنا سمعتها لدينا أنا بعتذرلك وبتقولك كل سنة وأنت طيب"، لترد دينا في الفيديو قائلة: "كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة والأغنية هتكسر الدنيا كالعادة".

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كما حرص كل من "عبادى الجوهر، غادة عادل، عمرو مصطفى، مروان خورى، أكرم حسنى، أحلام، عاصى الحلانى، تامر عاشور، اللاعب أحمد حسن، سلمى أبو ضيف، سالم الهندى، نبيل شعيل، شيكو، هشام ماجد، كارمن سليمان، الموزع طارق مدكور، إبراهيم فايق، محمد محسن، مدحت شلبى، هانى شاكر، الملحن وليد سعد، الشاعر بهاء الدين محمد، الشاعر ايمن بهجت قمر، بيومى فؤاد، محمد عبده"، على تهنئة المستشار تركي آل الشيخ بعيد ميلاده الـ٣٩.