شكرا لقرائتكم خبر عن اللحظات الأولى من داخل منزل راغب علامة بعد انفجار ميناء بيروت.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الانفجار الذى شهده مرفأ ميناء العاصمة اللبنانية بيروت، تدمير الكثير من واجهات المنازل وعدد كبير من أساسيات المنازل، ومنهم منازل لفنانين لبنانيين، لتواجد الانفجار في وسط المدينة.

ومن ضمن تلك المنازل التي تضررت بشكل كبير، منزل الفنان اللبناني راغب علامة، الذي شهد تساقط كبير للديكور وتدمير النوافذ وتحطيم الكثير من الأثاث داخل المنزل، وهو ما ظهر في الفيديو الذي أعاد نشره نجل المطرب اللبناني عبر حسابه بموقع تويتر.

وكتب نجل راغب علامة عدة تغريدات عبر حسابه لنعي ضحايا الواقعة والهجوم على كل الايادي المتربصة بأمن وأمان بلاده لبنان.

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وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، قد نشرت بعض مقاطع الفيديو من داخل منزلها في العاصمة اللبنانية بيروت، عقب الانفجار الذي شهدته لبنان اليوم، ليظهر عليه علامات التدمير الكاملة من الداخل.