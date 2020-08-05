شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام وتنتهى ماجدة زكى من تصوير "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى 10 أيام وتنتهى النجمة ماجدة زكى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "قوت القلوب" هى وأبطال المسلسل، المنتظر عرض الـ25 حلقة المتبقية منه على شاشة الحياة الفضائية، خاصة أن النصف الأول من المسلسل حقق ردود أفعال مميزة وقت عرضه ولاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور.

مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى اطار اجتماعى عائلى.