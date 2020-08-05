شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: اللهم احفظ لبنان سماءها وأرضها وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم أحمد السقا عن حزنه بسبب الانفجار الذى ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، وأودى بحياة عدد من الأبرياء وأصاب الكثيرين، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "اللهم احفظ لبنان سماءها وأرضها وشعبها بعينك التى لا تنام يا أرحم الراحمين".

من ناحية أخرى، قررت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، ‏فتح تحقيقات موسعة فى الانفجار المدمر الذى وقع بالميناء البحرى ‏للعاصمة بيروت، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 شخصًا ونحو 3 آلاف ‏مصاب فى حصيلة مبدئية مرشحة للزيادة.

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وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، ‏بيانا لتقديم التعازى باسم فنانى مصر لشعب لبنان بعد الانفجار الذى ‏ضرب وسط العاصمة بيروت.

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وجاء نص البيان: "تتقدم جموع فنانى جمهورية مصر العربية بخالص ‏التعازى للشعب اللبنانى الشقيق فى ضحايا انفجار بيروت الرهيب الذى وقع ‏اليوم وتابعناه جميعا بمزيد من الأسى والألم، داعين الله عز وجل أن يلهم ‏أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا ‏الانفجار، حفظ الله لبنان وشعبها".