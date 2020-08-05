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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: اللهم احفظ لبنان سماءها وأرضها وشعبها والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى، قررت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، فتح تحقيقات موسعة فى الانفجار المدمر الذى وقع بالميناء البحرى للعاصمة بيروت، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 شخصًا ونحو 3 آلاف مصاب فى حصيلة مبدئية مرشحة للزيادة.
وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، بيانا لتقديم التعازى باسم فنانى مصر لشعب لبنان بعد الانفجار الذى ضرب وسط العاصمة بيروت.
وجاء نص البيان: "تتقدم جموع فنانى جمهورية مصر العربية بخالص التعازى للشعب اللبنانى الشقيق فى ضحايا انفجار بيروت الرهيب الذى وقع اليوم وتابعناه جميعا بمزيد من الأسى والألم، داعين الله عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا الانفجار، حفظ الله لبنان وشعبها".
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