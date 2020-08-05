ردا على انتقادات "ضارب عليوي".. مصطفى شوقي لـ"الخليج 365: "لا نلتفت لأعداء النجاح"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد أيام من طرح لكليب "ضارب عليوى" أحدث أغاني الفنان مصطفى شوقي عبر موقع "يوتيوب"، وصل عدد مشاهداتها إلى ما يزيد مليون و600 ألف، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج نصر محروس.

مصطفى شوقي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن نجاح الأغنية، وقال: "عند عملنا على الأغنية اجتهدنا في العمل وندعو ربنا بالتوفيق، والحمد لله بكرم من ربنا أعجب الناس بالموضوع في وقت قليل، وتفهموا أننا نسعى لتقديم شكل فني خاص، ومفردات جديدة، وحتى من لم يفهم بعض الكلمات بالبداية، بدأ يسعى للتعرف عليها، مع العلم أن كل ما نقدمه من داخل البيئة المصرية، وكلها كلمات تقال في الصعيد والمدينة وفى الحارة".

وعن الانتقادات الموجهة لظهور الراقصة الأستعراضية "لينا" بالكليب، يقول مصطفى: "لا نلتفت لأعداء النجاح".

"ضارب عليوي" هي ثالث الأغاني التي يطرحها الفنان مصطفى شوقي، إذ قدم "أبويا وصاني" كأهداء للجيش المصري، ولاقت أغنيته "ملطشة القلوب" نجاحا كبيرا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال والملحن بلال سرور صناع أحدث أغانيه "ضارب عليوي".