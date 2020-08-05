ابنة هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة وشيري عادل دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. "الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: شيري عادل نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج. منة فضالي نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها. هنا الزاهد نشرت الفنانة هنا الزهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. ابنة هيفاء وهبي نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة. سمية الخشاب Advertisements نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود أنيق. ماريتا عاصي الحلاني نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. ريم البارودي نشرت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان سهرة أنيق. سامو زين نشر الفنان السوري سامو زين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها. زينة نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها: "على قدر الصبر يأتي الجبر". أحمد باتشان نشر الفنان أحمد باتشان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له وهو يستمتع بأشعة الشمس.

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