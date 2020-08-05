فيديو| تهشم منزل راغب علامة في انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر حساب برنامج et بالعربي على إنستجرام، فيديو من داخل منزل راغب علامة، يكشف عن الأضرار التي تعرض لها، جراء الانفجار.
وعلق الحساب على الفيديو: "منزل راغب علامة في منطقة بيت الوسط في بيروت، يعد الأقرب تقريبا لموقع الإنفجار، والذي أصيب بأضرار كبيرة جداً، وصودف تواجد راغب مع عائلته في الجبل وقت الانفجار".
ووقع انفجار ضخم مساء اليوم الثلاثاء في وسط بيروت، أدى إلى سقوط 50 قتيلا وأكثر من 2500 مصاب، وتهشمت العديد من المنازل بينها منازل للفنانين.
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