فيديو .. عمرو دياب يطرح برومو أحدث أغنياته مالك غيران

طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم مالك غيران، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يوتيوب.

يذكر أن كليب يا بلدنا يا حلوة من إخراج طارق العريان، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، كما كسر الكليب حاجز الـ 9 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. Advertisements

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