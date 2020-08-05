الدوري الألماني يستعد لاستقبال الجماهير في الموسم الجديد

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ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري الألماني 18 سبتمبر المقبل.

وقال كريستيان زايفرت، الرئيس التنفيذي للرابطة، إن إمكانية عودة الجماهير للملاعب تعتمد فقط على قرار القادة السياسيين.

وقال إنه إذا سُمح للجماهير بالعودة للاستادات لن تكون هناك جماهير زائرة على الأقل لنهاية العام، ولن يتم بيع الكحول أو منتجات أخرى.

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وتابع: ”لن يطلب أحد من الرابطة عددا محددا من الجماهير للعودة للاستادات. سيكون هذا الأمر غير مسؤول“.

كما قررت الأندية منع تواجد الجماهير في المدرجات المخصصة فقط للوقوف حتى 31 أكتوبر المقبل؛ لكونها تتسم بالازدحام الشديد؛ نظرا لوقوف جميع الجماهير على أقدامهم ولا يمكن الالتزام فيها بمسافات التباعد الاجتماعي.

وحظرت الحكومة الألمانية الأحداث التي تشهد تجمعات كبيرة، حتى 31 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وكان الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستأنف الموسم في مايو أيار بعد شهرين من التوقف، ونالت الرابطة إشادة كبيرة بسبب إجراءات الصحة والسلامة، والتي نقلتها بطولات الدوري الأخرى في أوروبا. وأقيمت المباريات دون جماهير في مايو ويونيو حزيران.