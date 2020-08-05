شكرا لقرائتكم خبر عن داليدا عياش تصاب بجروح بالغة من انفجار ميناء بيروت.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت داليدا عياش، زوجة المطرب رامي عياش، بإصابات بالغة في يديها وقدمها إثر الانفجار الضخم الذي شهده ميناء بيروت في لبنان، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

والتقط عدد من اللبنانيين مقطع فيديو يظهر من خلاله زوجة المطرب اللبناني رامي عياش، وهى داخل أحد المستشفيات لتلقى العلاج، ويظهر عليها جروح بالغة فى يديها وقدمها، والتى تبدو وأنها كانت على مقربة شديدة من الانفجار الضخم.

وسرعان ما استقبلت داليدا عياش الكثير من التعليقات عقب ظهورها داخل المستشفى لتلقى العلاج، وحرص عدد كبير من المدونين على تقديم الدعم المعنوى لها إثر إصابتها في واقعة الانفجار.

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داليدا زوجة رامي عياش



داليدا عياش



زوجة رامي عياش

وعلى سياق متصل، أكد وزير الصحة اللبنانى أن حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت ارتفع إلى نحو 50 قتيلا، وذلك وفقا لفضائية العربية.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.