نجوم الفن: "يارب لا تهجر سما لبنان"

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في العالم العربي على التضامن مع الشعب اللبناني، ومساندته في مصابه الأليم، على خلفية الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر نجوم الفن صورا ومقاطع فيديو للانفجار، وعلقوا بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



ومن أبرز النجوم الذين تفاعلوا مع الحدث الفنان الإماراتية أحلام التي عبرت عن حزنها وتأثرها الشديد بسبب أحداث بيروت.

وعلقت قائلة "الله يحميكم يارب، احمي لبنان وأهل لبنان، كما طالبت بالتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ المصابين.

وكتبت الفنانة المغربية سميرة سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام": "مشهد مخيف ومرعب، لا أفهم في لغة السياسة ولا بمتناقضاتها، لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف.. الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعا".

كما علقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على الحادث الأليم وتضرعت إلى الله بالدعاء لوطنها الحبيب قائلة: "يارب لا تهجر سما لبنان".





واكتفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي بنقل الخبر للعالم قائلة "انفجار بمرفأ بيروت".





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فيما عبرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن حالة الفزع التي سببها الانفجار بكلمات مؤثرة قائلة " يا ربي دخلك شو صار انهزت فينا البناية كأنو انفجار وقالت ايضا "يا رب خلص لبنان وشعبه من اللي عم يصير فيه"





فيما قالت الفنانة التونسية لطيفة على "تويتر": "هي ناقصة انفجارات، ربي يحمي لبنان، حسبي الله ونعم الوكيل".

وتفاعل مع الحدث المطرب المصري رامي صبري وقام بنشر صورة علم لبنان وأرفقها بتعليق "اللهم أحفظ لبنان وأهلها".





وفي تصريحات صحفية، قال المطرب وائل جسار عن الحادث: "الله يرحم الضحايا"، مؤكدا أن منزله تأثر نتيجة الانفجار ولكن لم تحدث خسائر.

واندلع حريق كبير، مساء الثلاثاء، في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار في وقت تعالت الأصوات بأن ما يحدث في بيروت كارثة بكل المقايس لم تحدث من قبل.