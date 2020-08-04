ردود فعل مبشرة على فيلم "عقيدة".. الجمهور لا يصدق نفسه

تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إلغاء وتأجيل الكثير من الأفلام السينمائية إلى أجل غير مسمى منذ شهر مارس/أذار الماضي، وحتى الآن.

لكن وبعد طول انتظار، أخيرًا تمكن فيلم الخيال العلمي Tenet "عقيدة" من حجز مكان لنفسه في دور العرض السينمائية، مسجلًا ردود فعل مبشرة من الجمهور المتشوق لعودة دور العرض من جديد.

ورصد موقع "تشيت شييت" الأمريكي أبرز ردود الفعل حول فيلم كريستوفر نولان الجديد.





أحاط فيلم "عقيدة" هالة من الغموض مثل كل أفلام نولان السابقة، ورغم محاولات الجمهور فك ملابسات غموضه لكن يظل هناك كثير من التوقعات والتأويلات حول الفيل.

وادعت بعض الشائعات أن الفيلم الجديد هو الجزء الثاني من فيلم نولان الناجح Inception (بداية) للنجم ليوناردو دي كابريو.

وأكد الموقع أن ما نعرفه عن الفيلم حتى الآن، هو أنه من بطولة دون ديفيد واشنطن الذي يعمل كعميل في منظمة يطلق عليها "عقيدة"، ويتعامل بمقتضى وظيفته مع شخصيات عدة يلعب أدوارهم روبرت باتينسون ومايكل كين وكينيث براناه.



ردود فعل الجمهور





تميل أفلام المخرج كريستوفر نولان منذ أول أفلامه Memento (تذكار) وحتى فيلم Interstellar (إنترستيلر) إلى تحدي الجمهور.

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واعترف كثير من أبطال أعمال نولان مؤخرًا أنهم يجدون صعوبة في فهم أفلامه، ورغم ذلك نال الفيلم الجديد تعليقات إيجابية من الجمهور.

وشارك الرئيس التنفيذي لدور العرض السينمائية العالمية IMAX "آيماكس" ردود فعل موظفيه، بعد مشاهدة فيلم "عقيدة".

ولم يصدق أغلب المشاهدين أنفسهم بعد مشاهدة الفيلم، إذ قال أحدهم: "لقد نسيت تمامًا كم كان من الممتع التواجد في قاعة سينما"، فيما ذكر آخر: "عقيدة فيلم رائع، تم تصويره بإتقان، هو باختصار فيلم شديد الجمال".

ومن المتوقع طرح الفيلم في قاعات عرض "آيماكس، المختصة بعرض الصور بشكل أكبر وأكثر دقة من أنظمة السينما التقليدية.

ويمتلك "نولان" خبرة قوية في إنتاج أفلام تصلح للعرض على "آيماكس".



موعد طرح الفيلم





أعلنت شركة وورنر بروس الأمريكية، أن الفيلم سيكون متاحًا للجمهور حول العالم 26 أغسطس/آب المقبل، إذ سيتم طرحه في 70 سينما حول العالم، على أن يصدر لاحقًا في شهر سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المحتمل تغيير موعد طرح الفيلم، نظرًا لاستمرار جائحة كورونا حول العالم، إلا أن شركة الإنتاج لم تعلن أي تغيير في موعد طرحه حتى الآن.





