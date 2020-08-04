شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم تايلور سويفت Folklore يحقق أفضل أرقام منذ 11 شهرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع ألبوم‪Folklore ‬ للمغنية العالمية تايلور سويفت تحقيق نجاح كبير، وحسب موقع variery الألبوم حظى بأفضل أرقام فى أسبوعه الأول والتى لم تحدث منذ 11 شهر. وألبوم تايلور سويفت الثامن الذى طرح بعنوان‪Folklore ‬ بيع منه مليون و300 ألف نسخة فى أول 24 ساعة من طرحه وهو الألبوم الذى حظى بإعجاب المعجبين والنقاد بعد إصداره المفاجئ‪.‬ Advertisements ويتضمن الألبوم 16 أغنية، فيما تشمل النسخة المميزة أغنية إضافية بعنوان "ذى ليكس"، وتعاونت سويفت فى هذه الأسطوانة مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسى فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذى أنتج أو شارك فى تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت فى تأليفها، وهو ما درجت عليه فى معظم أغنيات أسطواناتها السابقة‪.‬ وكان الألبوم الأخير لسويفت قد صدر فى نهاية أغسطس 2019 وحملت عنوان "لافر" وتربعت الأسطوانات الست الأخيرة للمغنية فى صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات فى الولايات المتحدة.

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