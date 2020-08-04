شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى: حفظ الله لبنان وشعبها ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التعازى ‏للشعب اللبنانى عبر "تويتر" إثر الانفجار الذى ضرب وسط العاصمة ‏بيروت، اليوم الثلاثاء، إذ كتب على موقع التغريدات القصيرة: "خالص ‏التعازى للشعب اللبنانى.. حفظ الله لبنان وشعبها".

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من ناحية أخرى، قررت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، ‏فتح تحقيقات موسعة فى الانفجار المدمر الذى وقع بالميناء البحرى ‏للعاصمة بيروت، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 شخصًا ونحو 3 آلاف ‏مصاب فى حصيلة مبدئية مرشحة للزيادة‎.‎

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وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضى فادى عقيقي، ‏كل الأجهزة الأمنية فى لبنان، إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، ‏للوقوف على حقيقة الانفجار الذى وقع بميناء بيروت‎.‎