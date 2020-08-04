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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى: حفظ الله لبنان وشعبها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التعازى للشعب اللبنانى عبر "تويتر" إثر الانفجار الذى ضرب وسط العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، إذ كتب على موقع التغريدات القصيرة: "خالص التعازى للشعب اللبنانى.. حفظ الله لبنان وشعبها".
من ناحية أخرى، قررت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، فتح تحقيقات موسعة فى الانفجار المدمر الذى وقع بالميناء البحرى للعاصمة بيروت، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 شخصًا ونحو 3 آلاف مصاب فى حصيلة مبدئية مرشحة للزيادة.
وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضى فادى عقيقي، كل الأجهزة الأمنية فى لبنان، إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، للوقوف على حقيقة الانفجار الذى وقع بميناء بيروت.
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