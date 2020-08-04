شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم عن محمود حميدة: أستاذى الذى أتعلم منه وسعيد بتعاونى معه فى الغسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان أحمد حاتم ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتحدث حاتم، عبر اللايف، عن أحدث أعماله الفنية فيلم "الغسالة" وهو الفيلم الوحيد الذي تم عرضه في السينمات خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وقال حاتم عن الفيلم: "فيلم الغسالة مشروع هام بالنسبة لي، لأنها المرة الأولى التي أعمل فيها مع ثلات شركات إنتاج من كبار شركات الإنتاج في صناعة السينما، وهم نيو سينشري، سينرجي، وأفلام مصر العالمية، هذا بجانب العمل مع الفنان الكبير محمود حميدة، فهو عزيز عليّ وقريب مني على المستوى الشخصي، وكنت أتمنى العمل معه، وهذا ما قد كان".

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وأشار "حاتم" أن علاقته القوية بالنجم "محمود حميدة" جاءت قبل تعاونهما معا في فيلم "الغسالة"، مؤكدا أنه يعتبره بمثابة أستاذه، والأساتذة ليست كثيرة في هذا الزمان، وهو يتناقش معه، ويتحدث معه دائما، ويتعلم منه العديد من الأشياء، موضحا أن هناك تعاونا فنيا جديدا بينهما، سيقومان بتصويره قريبا، ولكنه رفض الإفصاح عن تفاصيله، مشيرا إلى أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

يذكر أن فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، بطولة، هنا الزاهد، شيرين رضا، ومحمود حميدة، وإخراج عصام عبد الحميد.

برنامج live مع As3ad يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على إنستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.