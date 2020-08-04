شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى لـ الخليج 365: ما حدث فى بيروت شىء محزن والحمد لله أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلانى عن تفاصيل الأوضاع فى بيروت بعد حادث الانفجار الذى وقع منذ قليل وخلّف وراءه الكثير من القتلى والجرحى، قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله أنا بخير ولكن الأقارب يتواجدون فى المستشفى حاليا بعد تعرضهم لعدة إصابات".

وأضافت باسكال مشعلانى: "ما حدث في بيروت شيء محزن للأسف، وربنا مع كل المصابين"، مختتمة حديثها: "ربنا يحمينا كلنا".

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على أوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم. ونفت مصادر لبنانية مطلعة صحة ما تم تداوله بأن الانفجار الذي وقع مساء اليوم في العاصمة بيروت لم يكن يستهدف رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى.

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وكانت الفنانة باسكال قالت مشعلانى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها سعيدة بردود الفعل التى تلقتها عقب طرح كليب "فرصة نرجع" مع إيساف، قائلة إن فكرة الأغنية تتماشى مع الظروف التى نمر بها حاليا، لافتة إلى أنها قدمتها لحث الناس واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خاصة اننا فى حاجة إلى الدعاء، وإن شاء الله ستزول هذه الأزمة وهتعدى على خير وذلك بالتقرب إلى الله فهو دائما المنجي من أي عقبات وأزمات، ولا بد من التفاؤل فى هذه الفترة، متمنية استقرار الاوضاع خلال الفترة المقبلة، وأضافت أنها سعيدة بمشاركة المطرب ايساف معها فى الكليب خاصة انه يتميز بصوت قوى.

كليب "فرصة نرجع" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فني أحمد حسني.

وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة.. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله .. لكن أبوابه مفتوحة.