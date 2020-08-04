هل تستخدم أنجلينا جولى أطفالها للتجسس على براد بيت وحبيبته علياء شوكت؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تستخدم أنجلينا جولي أطفالها للتجسس على براد بيت وعلياء شوكت؟ هذه هي القصة الجديدة التي نشرت حول جولي وابنها، فبعد معركة حضانة شاقة وطويلة بين براد بيت وأنجلينا جولي ، يبدو أن الزوجين السابقين قد اتفقا علي أسس من اجل أبنائهم، حيث شوهد بيت وهو يغادر منزل جولي، كما زار الأبناء والدهم، ومع ذلك ، تؤكد مجلة Life & Style أن جولي تستغل هذه الفرصة لجعل أطفالها يتجسسون على بيت حسب ما نشرت المجلة على لسان مصدر مجهول مقرب من النجمة.

وأشار المصدر الذي لم تذكر المجلة اسمه ان انجلينا تفعل ما تفعله الكثير من الزوجات السابقين عندما يبدأ أطفالهم في قضاء ليلة عند ولدهم فيقدمون لوالدتهم تقريرًا عما يحدث في منزل الأب، خاصة إذا كان هناك امرأة أخرى في المنزل.

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وحسب المجلة فإن علياء شوكت تعيش مع بيت رغم أنه حتى الآن لا يوجد تصريح رسمي تؤكد علاقة الثنائي.

وتؤكد المجلة أن جولي تواصل استخدام زيارات أطفالها لمنزل والدهم كفرصة لجمع المعلومات لمت الحقيقة الوحيدة في هذه الرواية هي أن بيت وجولي في وضع أفضل عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في تربية أطفالهما، لمن بقية القصة مجرد سرد خيالي حيث اكد موقع Gossip Cop ان جولي لن تستخدم أطفالها في تلك المهمة حفاظًا عليهم هذا غير انه لا يوجد. أي تصريح يؤكد علاقة براد بيت وعليا شوكت .