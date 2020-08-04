شكرا لقرائتكم خبر عن الموجز الفنى من تليفزيون الخليج 365.. إيرادت السينمات وإليسا تطمئن جمهورها بعد انفجار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365، موجز أخبار الفن لأهم وآخر أخبار الفن والفنانين، حتى الساعة من إعداد محمد الحناوى وتقديم شروق وجدى ورامى الحلوانى.

وجاء على رأس أخبار الموجز خبر إسدال السينمات النهاردة الستار على الموسم السينمائي الأضعف في تاريخ السينما المصرية، موسم عيد الأضحى، واللي سجل إيرادات نحو 6 ملايين جنيه فقط متأثرًا بتداعيات انتشار كورونا، بنسبة إشغال 25% بقاعات السينما التي حددتها الحكومة المصرية

وتصدر المقدمة فيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد حقق إيرادات اقتربت من 6 ملايين جنيه، فيما حقق فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، خلال الأيام الماضية 258 ألف جنيه، وحقق فيلم "لص بغداد"، بطولة الفنان محمد عادل إمام، 246 ألف جنيه، أما فيلم "بنات ثانوي" سجل 10 آلاف جنيه فقط.

كما تطرق الموجز لحرص الفنانة اللبنانية إليسا، على أن تطمن جمهورها عليها بعد واقعة انفجار مخزن لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله فى مدينة بيروت اللبنانية.

وكتبت إليسا على تويتر: "محروق قلبي من جوا ومقهورة على بلدى من اللي صار، أنا الحمد لله بخير وإن شا لله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافون يا رب، بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم، الله يحمي لبنان".

وأحيت النجمة ليلى علوى، ذكرى مئوية الفنان النجم الكبير الراحل فريد شوقي، ونشرت على إنستجرام، مجموعة من الصور للأعمال الفنية التي جمعتهما وعلقت على الصور وقالت: "كان لي الشرف إني وقفت أمام عملاق من عمالقة الفن والإنسانية فريد شوقي في عدة أعمال".

وتابعت: "في حضرة فريد شوقي اتعلمت يعني إيه نجم وإزاي النجم لازم يبقى إنسان أولاً، فريد شوقي كان ملك فى حضوره وأخلاقه واهتمامه بشغله وموهبته وحبه للي حواليه وللفن".

كما نفى مطرب المهرجانات حمو بيكا، خلال الموجز تعرضه لحادث سيارة، مؤكدًا أن السيارة التي كانت في الحادث كانت لمدير أعماله.

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ونشر حمو بيكا، فيديو على "فيس بوك" اتكلم فيه عن كواليس الحادثة، وقال: "اللي عملت الحادثة مش عربيتي، دي عربية مدير أعمالي ومش معني إني واقف بساعد الناس اللي عملت الحادثة يبقى أنا عاملها.. ومكنتش عربيتي موجودة ولا ليا علاقة بالموضوع".

كما سلط الموجز الضوء على توقف مشروع فيلم "الصحبة الحلوة" الذي كان من المفترض أن يقوم ببطولته النَجم يحيى الفخراني وكان من تأليف وحيد حامد لأسباب غير معلنة. وكان من المفترض تصويره خلال الفترة اللي فاتت، لكن انتشار فيروس كورونا اتسبب في تأجيله، ولحد دلوقتي المشروع متوقف.

من ناحية أخرى يدرس النجم يحيى الفخراني فكرة تقديم مسلسل جديد في شهر رمضان اللي جاي 2021، وده بعد غياب عن الموسمين اللي فاتوا.

وكان يحيي الفخراني تلقى عروض من شركات الإنتاج للظهور في دراما رمضان 2021، ووافق من حيث المبدأ.

كما سلط الموجز الضوء على استعداد عدد من نجوم الغناء لطرح ألبوماتهم تزامنًا مع الاحتفال بموسم صيف 2020، أو رأس السنة وانتهى كل من النجوم تامر حسنى وعاصي الحلاني وجنات ومصطفى قمر ومحمد حماقي وطارق الشيخ ومحمود الليثي ومحمد قماح من تسجيل أغاني ألبوماتهم وفي انتظار طرحها قريبًا، ولم يستقر بعضهم على الأسماء حتى الآن.

وفى ختام الموجز الفني، وعالميًا واضح أن كيم كاردشيان وجوزها كانى ويست قررا السفر والتجمع كعائلة في محاولة لإنقاذ جوازهم.

كان كانى وكيم أخدا إجازة عائلية مخططة مع أطفالهما الأربعة في محاولة إنقاذ علاقتهما قبل ما تكون علاقة غير قابلة للإصلاح.

ويقال إن الزوجين عايشين منفصلين. وأعلن الموسيقي مؤخرًا مشاكلهم واتهام كيم بمحاولة حبسه، وكمان قال إنه عايز يطلقها في صخب شديد على وسائل التواصل الاجتماعي.