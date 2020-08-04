شكرا لقرائتكم خبر عن دوللى شاهين لـ"الخليج 365": أنا بخير ومنزلى تهشم بسبب انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت دوللى شاهين: "بشكر كل أصدقائي اللي اتصلوا واطمنوا عليا أنا بخير الحمد لله أنا وعائلتي، والله يرحم كل الشهداء ويصبر أهاليهم ويشفى كل المصابين، وأرجوكوا ادعوا للبنان، وربنا يحمى بلدى لبنان".
وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على أوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم. ونفت مصادر لبنانية مطلعة صحة ما تم تداوله بأن الانفجار الذي وقع مساء اليوم في العاصمة بيروت لم يكن يستهدف رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى.
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