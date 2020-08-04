ظهرت غارقة في دمائها.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أُصيبت "داليدا"، زوجة الفنان رامي عياش، في الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر برنامج ET بالعربي"، مقطع فيديو لـ"داليدا"، عبر إنستجرام وظهرت غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.

وعلق الحساب على الفيديو: "إصابة داليدا زوجة ⁧‫رامي عياش‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫بيروت‬⁩ والتي كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والأولاد في المنزل، وقد تلقت العالج في المستشفى وأصبحت بحالة أفضل الآن‬".

ووقع انفجار في مرفأ بيروت، هز العاصمة اللبنانية، وأسفر عن سقوط العديد أكثر من 50 قتيلا و2500 مصاب، وتهشم واجهات المنازل، وتدمير سيارات، وتواصل قوات الإنقاذ مساعدة العالقين.