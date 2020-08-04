العناية الإلهية تنقذ أروى من انفجار بيروت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أنقذت العناية الإلهية الفنانة اليمنية أروى من الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت "أروى"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، عددا من الفيديوهات التي التقطتها بهاتفها المحمول من موقع الانفجار، وعلقت عليها: "تصويري من سيارتي لولا القدر وصديقتي اتمسكت فيا كان ممكن كون عند الانفجار.. الحمدلله على كل شيء وأشكركم على دعواتكم واطمئنانكم علي".

ووقع انفجار في مرفأ بيروت، هز العاصمة اللبنانية، وأسفر عن سقوط العديد أكثر من 30 قتيلا و2500 مصاب، وتهشم واجهات المنازل، وتدمير سيارات، وتواصل قوات الإنقاذ مساعدة العالقين.