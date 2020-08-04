صورة| تهشم واجهة منزل جاد شويري في انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر المطرب اللبناني جاد شويري صورة لمنزله بعد تعرضه لتلفيات، جراء انفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابه على تويتر.
وعلق على الصورة: "هذا منزلي. كلنا بخير إلى حد ما. لا أستطيع الرد على المكالمات. الدم في كل مكان: الأشرفية تشبه هيروشيما ودار الزور".
ووقع انفجار في مرفأ بيروت، هز العاصمة اللبنانية، وأسفر عن سقوط العديد أكثر من 30 قتيلا و2500 مصاب، وتهشم واجهات المنازل، وتدمير سيارات، وتواصل قوات الإنقاذ مساعدة العالقين.
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