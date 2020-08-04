فيديو وصور| تهشم منزل هيفاء وهبي بسبب انفجار بيروت ونقل مديرة منزلها للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تأثر منزل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ببعض التلفيات، جراء الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وتعرضت "روبي"، مديرة منزلها لإصابات بالغة بالعين والرأس، وطالبت "هيفا"، جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها من خلال فيديوهات نشرتها عبر خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "إدعو لربة بيتي روبي اتصابت برأسها وعينها وانتقلت للمستشفى".
وأضافت: "بيتي جنب الانفجار نحنا كلنا بخير وقدر الله وماشاء فعل".
ووقع انفجار في مرفأ بيروت، هز العاصمة اللبنانية، وأسفر عن سقوط العديد أكثر من 30 قتيلا و2500 مصاب، وتهشم واجهات المنازل، وتدمير سيارات، وتواصل قوات الإنقاذ مساعدة العالقين.
ولمشاهدة الفيديوهات..
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