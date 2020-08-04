"المهن التمثيلية" تتضامن مع الشعب اللبناني: "تابعنا الانفجار بمزيد من الألم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة النقيب أشرف زكي، بيانا، تضامنت فيه مع ما حدث في بيروت، جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة اللبنانية.
وقالت النقابة: "تتقدم جموع فنانى جمهورية مصر العربية بخالص التعازي للشعب اللبناني الشقيق في ضحايا انفجار بيروت الرهيب، الذي وقع اليوم وتابعناه جميعا بمزيد من الأسى والألم، داعين الله عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا الانفجار، حفظ الله لبنان وشعبها".
وكشفت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط أكثر من 30 مصابا وإصابة أكثر من 2500، جراء الانفجار، الذي وقع في مرفأ بيروت.
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