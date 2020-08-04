"المهن التمثيلية" تتضامن مع الشعب اللبناني: "تابعنا الانفجار بمزيد من الألم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة النقيب أشرف زكي، بيانا، تضامنت فيه مع ما حدث في بيروت، جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة اللبنانية.

وقالت النقابة: "تتقدم جموع فنانى جمهورية مصر العربية بخالص ‏التعازي للشعب اللبناني الشقيق في ضحايا انفجار بيروت الرهيب، الذي وقع ‏اليوم وتابعناه جميعا بمزيد من الأسى والألم، داعين الله عز وجل أن يلهم ‏أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا ‏الانفجار، حفظ الله لبنان وشعبها".‏

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط أكثر من 30 مصابا وإصابة أكثر من 2500، جراء الانفجار، الذي وقع في مرفأ بيروت.