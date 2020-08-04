سميرة سعيد تنشر فيديو من انفجار بيروت وتعلق: "مخيف ومرعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشرت الفنانة سميرة سعيد مقطع فيديو من موقع الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
ووصفت "سميرة"، الفيديو بالمخيف والمرعب، وعلقت: "لا أفهم في لغة السياسة ولا بموائماتها ولا بتناقضاتها، لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف؟، الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعا".
ووقع انفجار في مرفأ بيروت، هز العاصمة اللبنانية، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا، وتهشم واجهات المنازل، وتدمير سيارات، وتواصل قوات الإنقاذ مساعدة العالقين.
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